Leonardo Fernandes: Dilemas do Brasil na Véspera da COP 30: Amazônia em Foco e a Contradição do Petróleo

Foto: Arquivo Pessoal Leonardo Fernandes. Cientista político, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí.

A realização da COP 30 em Belém guarda enorme significado para o Brasil diante dos desafios globais das mudanças climáticas, pois coloca a Amazônia como protagonista num debate internacional sobre preservação e sustentabilidade. No entanto, a recente aprovação pelo IBAMA de novas licenças para exploração de petróleo na Margem Equatorial, especialmente na Foz do Amazonas, revela as tensões latentes entre as agendas de desenvolvimento econômico e proteção ambiental que marcam o momento brasileiro. Por um lado, a conferência representa uma oportunidade rara de projetar liderança climática e inovar políticas públicas de sustentabilidade, potencializando o papel das comunidades indígenas e tradicionais e promovendo pesquisa científica sobre floresta e clima. A escolha de Belém reflete tanto o reconhecimento internacional do valor estratégico da Amazônia quanto o alerta para sua vulnerabilidade diante do desmatamento, queimadas e projetos de infraestrutura associados à lógica extrativista, cujos efeitos reverberam globalmente.

Por outro, a concessão da licença para a Petrobras perfurar novas fronteiras petrolíferas, defendida pelo governo como essencial para o desenvolvimento e soberania energética, evidencia a complexidade do dilema brasileiro. Enquanto as receitas provenientes do petróleo garantem recursos importantes para políticas sociais e infraestrutura, as críticas apontam que tal iniciativa contradiz a urgência imposta pela crise climática e os compromissos assumidos em acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que exigem a redução progressiva de combustíveis fósseis. Ambientalistas, especialistas e organizações civis sustentam que apostar na exploração em áreas sensíveis como a Margem Equatorial pode gerar impactos irreversíveis, colocando em risco biodiversidade, meios de vida de populações ribeirinhas e a própria imagem do país como referência de governança climática.

O debate revela o quanto a busca por equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção socioambiental permanece atravessada por pressões externas, interesses regionais e o contexto de desigualdade que desafia países emergentes. Nesse sentido, a COP 30 oferece oportunidade de aprofundar uma agenda de transição justa e inclusiva, pautando investimentos em energia renovável, inovação tecnológica, geração de renda sustentável e fortalecimento de mecanismos participativos de gestão territorial. O Brasil, na condição de anfitrião e articulador do Sul Global, enfrenta mais do que um desafio diplomático: precisa demonstrar, em práticas concretas, que é possível conciliar crescimento econômico, equidade social e integridade ecológica, evitando que o protagonismo amazônico se transforme em mera retórica diante do risco de novas contradições políticas e ambientais.