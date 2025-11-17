Logo O POVO+
Raquel Machado: Algoritmo e o valor do inesperado e da alteridade
Comentar
Opinião

Raquel Machado: Algoritmo e o valor do inesperado e da alteridade

.Uma sociedade que renuncia ao inesperado fecha as portas ao futuro. Em nome da eficiência, corre-se o risco de abrir mão justamente daquilo que lhe dá humanidade
Edição Impressa
Tipo Opinião Por
Comentar
Foto do Articulista

Raquel Machado

Articulista

Havia, na av. Dom Luis, uma loja de discos chamada Desafinado. Para amantes da música, o lugar era um deleite pelos encontros, pela troca de experiências. Era comum cada frequentador acrescentar ao outro um pouco de seu mundo, trazendo um quê de desconhecido à alma de cada qual, além das dicas dadas pelos proprietários.

Percorriam-se os discos como quem vive o inexplorado, não apenas em busca de algo que já estava no consumidor, mas que ultrapassava o próprio eu previsível. Hoje, as músicas são consumidas principalmente em aplicativos digitais.

Com base nos hábitos dos ouvintes, as plataformas de música oferecem, com eficiência, variadas canções. Assim, a previsão algorítmica mantém um padrão de sugestões comportamentais. Se, por um lado, ganha-se em facilidade de armazenamento e rapidez de acesso, tem-se como preço a repetição de si, com a redução dos horizontes de expansão do saber. O acaso é filtrado e o inesperado se distancia.

O que acontece com a música também pode acontecer com livros, filmes, ideias e, mais sutilmente, com as formas como tomamos decisões. Não apenas no consumo cultural, mas na política, na educação e até mesmo na justiça, cresce a tentação de reduzir a complexidade humana à lógica da eficiência e da previsibilidade. É preciso refletir sobre o que estamos perdendo quando deixamos que os algoritmos antecipem o que vamos querer, pensar ou decidir.

Proteger o inesperado e valorizar o encontro com a alteridade são tarefas não apenas culturais, mas também jurídicas e democráticas. A criatividade, a escuta do outro e a abertura ao desconhecido não são luxos, são fundamentos da liberdade e da justiça. Inclusive no exercício da jurisdição, que não pode se transformar em réplica estatística de decisões anteriores. Julgar é também imaginar. Deliberar é, muitas vezes, ousar o inédito.

Não se trata apenas de cultivar uma consciência individual sobre a importância da surpresa e da diversidade, mas de construir técnicas e garantias jurídicas capazes de nos proteger do aprisionamento em caixas algorítmicas de previsibilidade. Uma sociedade que renuncia ao inesperado fecha as portas ao futuro. Em nome da eficiência, corre-se o risco de abrir mão justamente daquilo que lhe dá humanidade.

O que você achou desse conteúdo?