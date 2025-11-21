Logo O POVO+
Livio Vasconcelos: Pensando em ir a Portugal?
O novo cenário legal recomenda buscar orientação com profissionais habilitados para garantir segurança jurídica em cada etapa do processo. No campo dos negócios, Portugal segue sendo uma das portas mais promissoras para a internacionalização de empresas cearenses e brasileiras
Que Portugal é um dos destinos mais procurados do mundo, já não é novidade. Mas, a partir de 12 de outubro de 2025, quem pretende visitar ou residir no país deve estar atento a mudanças significativas. O novo Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES) começa a operar com tecnologia de biometria obrigatória — coleta de impressões digitais e fotografia facial — substituindo o antigo carimbo no passaporte.

A medida, voltada à segurança nas fronteiras, será aplicada a todos os cidadãos de fora do Espaço Schengen, como os brasileiros, e tem provocado aumento nas filas e maior tempo de entrada no país. Para aqueles que desejam residir em Portugal, também houve alterações importantes na Lei de Estrangeiros e na Lei da Nacionalidade.

O visto para procura de trabalho passa a exigir comprovação de qualificação profissional, e foi encerrada a prática de entrada sem visto com regularização posterior. Já para a obtenção da nacionalidade portuguesa, ampliou-se o tempo mínimo de residência exigido.

Diante desse novo cenário legal, é fortemente recomendável buscar orientação com profissionais habilitados para garantir segurança jurídica em cada etapa do processo. No campo dos negócios, Portugal segue sendo uma das portas mais promissoras para a internacionalização de empresas cearenses e brasileiras.

A Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) tem desempenhado papel estratégico ao promover conexões e eventos bilaterais, como a 20ª edição da Espolog, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, reunindo especialistas e líderes da logística mundial.

Outro destaque é a Missão Internacional do Agronegócio, com foco no Alentejo, região portuguesa de grande potencial produtivo e tecnológico, que busca aproximar empresários e fomentar parcerias sustentáveis.

É inegável que a proximidade cultural, a língua comum e a qualidade de vida continuam a fortalecer esse vínculo histórico e próspero entre Brasil e Portugal — uma relação que se renova com inovação, oportunidades e uma visão de futuro compartilhada.

