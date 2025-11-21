Teixeira Júnior: Inovar com justiça social, da infância à economia

Foto: Arquivo pessoal Teixeira Júnior

O Nobel de Economia de 2025 reforça uma tese poderosa: a inovação, quando aliada a políticas públicas consistentes e proteção social efetiva, sustenta o crescimento e amplia a justiça social. No Brasil, essa ideia ganha força quando a inovação se democratiza — alcançando escolas, pequenos negócios e hubs locais — em vez de permanecer concentrada em poucos centros de excelência e grandes capitais.

“Quando um pequeno negócio prospera em uma periferia, ele não apenas movimenta a economia local; ele gera dignidade, amplia horizontes e cria possibilidades de vida para famílias e comunidades inteiras.” — Décio Lima, presidente do Sebrae. Essa visão converge com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o que já se observa no Ceará.

Há um ecossistema em formação que integra academia, governo e setor produtivo: a UFC e a UFC Inova aceleram projetos de PD&I amparados pelo Marco Legal de CT&I; o IFCE amplia parcerias — como a experiência de Cedro, liderada pelo Dr. Nilson Diniz, durante a I Mostra de Negócios e Inovação — e o Sebrae fortalece redes, competências e acesso à tecnologia.

No evento, o reitor do IFCE e presidente do Comitê Estadual de Inovação, Prof. José Wally Mendonça Menezes, destacou a importância dessa conexão entre pesquisa, educação e desenvolvimento territorial.

Para gerar impacto real e duradouro, é preciso adotar modelos de cadeia integrados, que envolvam diagnóstico, execução, medição e contratos por desempenho. É o que propõe a Plataforma Infância Brasil, que aplica gestão e indicadores na Educação Infantil alinhados aos ODS e à governança pública, e o que se viu em Cedro, ao aproximar empreendedores de demandas públicas e privadas, criando um movimento orgânico e sustentável de desenvolvimento local.

A mensagem é clara: sociedades prosperam quando investem cedo e difundem inovação com métricas, propósito e transparência. Do berçário aos hubs de formação técnica, o Ceará segue à frente, promovendo uma inovação inclusiva, eficiente e baseada em dados — uma inovação que transforma, inspira e não deixa ninguém para trás.