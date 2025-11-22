Leopoldo Martins Filho: Sete Anos em Sintonia com a Verdade

Em tempos de desinformação acelerada, boatos sem lastro e debates cada vez mais inflamados, a Rádio O POVO CBN Cariri celebra, em 20 de novembro, sete anos de um compromisso que vai muito além do microfone: o de servir à sociedade com informação de qualidade, ética e propósito público. Integrando o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), a emissora consolidou-se como uma ponte entre o Cariri e o Ceará, unindo regiões, ideias e pessoas sob o signo da credibilidade.

A função social e educativa do rádio, tantas vezes subestimada na era digital, é aqui vivida diariamente. O POVO CBN Cariri tem sido uma verdadeira sala de aula sonora, onde o ouvinte aprende, reflete e participa. Suas pautas estimulam o pensamento crítico, formam opinião com responsabilidade e contribuem para a construção de uma cidadania mais consciente e informada.

A trajetória desses sete anos também é exemplo de resiliência e inovação tecnológica. A rádio ultrapassou o dial e conquistou o digital, ampliando o alcance sem perder o calor humano e a escuta atenta que caracterizam o rádio. As novas plataformas transformaram o ouvinte em participante ativo, fortalecendo o vínculo entre comunicação e cidadania.

Nesse percurso, a integração regional desponta como um dos maiores legados. A emissora firmou-se como elo entre as cidades do interior e a capital, promovendo debates sobre os desafios do desenvolvimento, da cultura, da economia e da política local, sempre com a pluralidade como guia. É um espaço de escuta e voz, onde as pautas do Cariri ganham o mesmo peso das grandes capitais.

Confiabilidade é outro pilar que sustenta o trabalho da rádio. Num cenário saturado por fake news e interpretações distorcidas, O POVO CBN Cariri reafirma a importância da apuração rigorosa, da checagem e da objetividade. Difunde notícias estribadas na veracidade e na exatidão, demonstrando que a credibilidade ainda é o ativo mais valioso do jornalismo.

Mas o segredo do sucesso talvez esteja na proximidade e no senso de comunidade. O POVO CBN Cariri não fala para o Cariri, fala com o Cariri. Essa relação de confiança e pertencimento faz do rádio um agente cultural e educativo, um guardião das identidades regionais e um difusor de valores democráticos.

Sete anos depois do primeiro "bom dia" ao vivo, a Rádio O POVO CBN Cariri mantém acesa a chama de um jornalismo que informa, educa e conecta. Um rádio que resiste, evolui e inspira — porque, onde há verdade, há sempre sintonia.



