Aquiraz, CE, BR 13.06.25 Aumento do número de praticantes da Umbanda no Município de Aquiraz - Na foto: Graça Silva (Mãe Graça) (Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)
O estudo da cor e seus efeitos psicológicos é algo comum para nós, artistas visuais. Isso porque é através da mistura entre as cores que são produzidas as mais diversas obras que encantam a humanidade. Mas, infelizmente, quando o pigmento preto se sobrepõe na pele de um indivíduo, para alguns, isso o desqualifica. É inaceitável que, diante de tanto conhecimento já produzido e adquirido, ainda estejamos discutindo racismo e a negação do outro. Acho que, além do Dia da Consciência Negra, deveria também existir o dia do Quem Somos Nós. Conhecer a si é o primeiro passo para aceitar o outro com suas virtudes, seus defeitos e, principalmente, sua história.

