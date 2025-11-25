O RH e a reinvenção diária

Atualmente, o mundo corporativo e a gestão da área de Recursos Humanos (RH) aceleraram vertiginosamente. A área sentiu um impacto das mudanças no setor, saindo de uma visão mais operacional para uma visão estratégica, o setor historicamente tinha um foco em atividades administrativas e gestão da folha de pagamento, ao longo do tempo foi se reconstruindo e, atualmente, estamos nos reinventando e todos os dias mantendo um olhar mais estratégico.

Com o impacto da geração Z no mercado de trabalho e na área da tecnologia, o RH precisou se readaptar ao novo modo de contratação visando um modelo de contratação diferente do que era feito entre os anos 2000 e 2011, hoje, os candidatos se sentem mais atraídos com as vagas home office, no decorrer do tempo foi notado que é possível seguir com as demandas profissionais e não perder a qualidade de vida.

Essa mudança fez com que o setor de RH se reinvente, diariamente, trazendo uma nova visão para o mundo empresarial. No decorrer dos últimos anos, ficou evidente que é possível manter as atividades profissionais com ética e responsabilidade, onde, nem sempre vai importar o lugar e sim a responsabilidade do colaborador. Mas, em outros olhos, a flexibilidade do home office vai atrair candidatos que não tem tanta responsabilidade com o modo de trabalho, pois, o colaborador inclui demandas pessoais em vez das suas demandas profissionais no seu horário de trabalho, isso faz com que o RH tenha um olhar analítico no momento do processo seletivo na escolha do candidato ideal. O burnout teve crescimento ultimamente, e, algumas pesquisas trazem que a falta de equilíbrio no home office pode colocar o colaborador numa posição de trabalhar mais. Confundir o "quarto" que é o ambiente de descanso como o ambiente de trabalho e deixando de ser lar, torna o seu trabalho sem distinção do real e do trabalho, e causa ainda mais cansaço do que o presencial, dito isso, caso o colaborar não saiba dosar, pode se tornar um problema.