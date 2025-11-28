Nonato Soares de Castro: É falta do que fazer?!...É?!...Que pena!

Equilibrar-se nos trilhos do estresse, sem poder cair, a 120m/s (velocidade do impulso nervoso), é o viver do Policial Militar! Vai trabalhar, não sabe se volta, ou se volta, encontra, em paz, a família! É vestir estandarte da morte, a farda, lavar e secá-la às escondidas pra não ser descoberto! É regar flores da sociedade com o próprio sangue, no altar da honra! Até em folga, doa a vida pelo irmão! PM é soldado 24h/d.



Vi live – de dois oportunistas - MEUS ex-deputados, feito papagaios de pirata, contra devolução do hospital da PMCE! Têm planos de saúde pagos pelo erário, e desbundam a deputar contra necessitados. O HPM, construído - em terreno doado à PMCE-, a muque, por PMs carregando barro e tijolos na cabeça, em 1939 – 2ª grande guerra –, usurpado 71 anos após!

Não avançar nos direitos constitucionais: Saúde e Segurança, por deparar entulho antidemocrático e laivos discriminatórios contra desvalidos é o retrato devastador de representação irreflexa, anacrônica! Diretor de Saúde PM designado, implantei o SUS no HPM. Há 35 anos!



Arlequins – Megafones do diabo –, dando asas a fake news, dignificam o quê o povo lhes paga?...São pagos para discriminar indefesos?... É papel deles? É?! Oh! Deus!...que palpite infeliz! Sabem, que PM é a segunda profissão de maior risco do mundo, atrás só dos mineiros de minas subterrâneas?...

Que as alterações hormonais abruptas que ocorrem no organismo do PM levam, em pouco tempo de serviço, a alterações cardiovasculares (trombose, enfarto, ateromatose, derrame), hipertensão, diabetes, enfraquecimento de tendões e músculos, osteoporose, envelhecimento precoce (por afrouxamento da pele devido à perda de proteína-colágeno), predisposição às infecções, gastrite, úlcera gástrica, câncer de estômago, angústia, medo, pânico, raiva, ansiedade, insônia, depressão, síndrome borderline – tudo com fulcro no estresse próprio da função PM?

Só 22 doenças “encadeadas!” Os que escapam delas, morrem daquelas “por que” vocês morrem, ou à faca e à bala, até por vocês?!... Como manter 26 mil soldados sem prevenção para simples curuba?! Falta afazeres? É?