Balé Aquático

Foto: FCO FONTENELE

Lá estava eu em mais uma pauta na histórica Praça do Ferreira. Felizmente, dessa vez, não era sobre seu abandono ou sobre moradores sem casa. O dia era de comemoração pelo fim de mais uma reforma. Foi um momento de encontrar colegas de trabalho de outros veículos de imprensa e de fazer aquela selfiezinha. Como tudo era só alegria, obviamente que o resultado do trabalho não poderia ser outro: a fonte d'água jorrando, iluminada pelas luzes natalinas, e crianças se jogando de corpo e alma em um verdadeiro balé. Rendeu uma linda imagem que, além de ilustrar a capa do O POVO, ficará na minha memória.