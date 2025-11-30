POLÍTICA NA HORIZONTAL

Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, tem dado recados a cada dia mais claros no ambiente interno da aliança governista: é pra valer a disposição do partido de ocupar um dos quatro postos majoritários do palanque oficial de 2026.

Não se descarte, a essa altura, o nome de Patrícia Aguiar, muito elogiada como prefeita de Tauá e que vem a ser casada com Domingos Filho, como nome a ser considerado para a posição de vice de Elmano de Freitas. Dificilmente deixará de ser uma mulher e Jade Romero (MDB), hoje no posto, não dispõe de sustentação política para repetir a dobradinha.

Germano Lima estaria sendo preparado por uma ala do Psol para entrar na disputa pelas duas vagas ao Senado, o que, certamente, contraria a ideia inicial da cúpula de se integrar de corpo e alma ao palanque montado sob orientação do Palácio da Abolição. Onde já existe confusão suficiente com o excesso de nomes.

A ideia de candidatura própria ao Senado tem a simpatia de nomes como o deputado estadual Renato Roseno e o vereador Gabriel Aguiar. As duas maiores forças eleitorais da sigla no Ceará hoje, mas que não conseguem transformar isso em controle da estrutura partidária. Ou seja, a tendência é que a burocracia prevaleça mais uma vez sobre a política.

Roberto Costa Filho (PSDB), prefeito de Iguatu, tem recebido informação de muita gente sobre movimentos do presidente da Câmara de Vereadores, Diego Felipe (Avante), até onde sabia seu aliado, para herdar a cadeira que ficaria vaga caso a cassação de seu mandato fosse confirmada pela justiça eleitoral, o que não aconteceu.

O próprio Felipe tem negado qualquer articulação nesse sentido, mas o que se fala é que ele havia se juntado ao antecessor de Roberto Filho, Ednaldo Lavor, do PSD, para viabilizar-se como candidato a concluir o mandato em eleição extraordinária que aconteceria em caso de afastamento. A cizânia está criada.