A Realidade que Empresários Precisam Encarar

Foto: Arquivo pessoal Paula Dantas

O Brasil vive um momento decisivo para o futuro das empresas. Em um mercado cada vez mais competitivo e veloz, o maior risco que um empresário pode correr é acreditar que ainda pode gerir sua equipe como fazia há dez anos. A tecnologia mudou. O comportamento de consumo mudou. As gerações mudaram. Mas muitas lideranças permanecem presas a velhos modelos e pagam o preço disso todos os dias. Esse custo não aparece em planilhas: ele se revela na perda silenciosa de talentos, no aumento dos passivos e na queda de produtividade.

É cada vez mais comum ver o RH transformado em um balcão de desabafos e emergências emocionais. Acolher é importante, mas sem estratégia o resultado é um departamento sobrecarregado e ineficaz. O verdadeiro papel do RH é atrair, desenvolver e reter talentos alinhados ao negócio, garantindo processos claros, indicadores sólidos e integração com a liderança e o jurídico. Sem isso, empresas acumulam passivos trabalhistas, perdem eficiência e desperdiçam recursos preciosos.

Também é preciso compreender que liderança não é status, e, sim, competência adaptativa. O mundo do trabalho atual é multigeracional e diverso. Liderar exige sensibilidade, comunicação assertiva e capacidade de tomar decisões rápidas, protegendo ao mesmo tempo pessoas e resultados. Quando líderes permanecem presos a métodos autoritários ou distantes, a equipe se desengaja, os talentos mais valiosos saem e a empresa perde competitividade.

O empresário que insiste em manter sua gestão no piloto automático está abrindo espaço para o concorrente mais ágil e atualizado. Empresas morrem quando acreditam que “sempre foi assim” é argumento para continuar. “A velocidade da mudança nunca foi tão alta e nunca mais será tão lenta quanto hoje. Quem não se adapta rápido perde o jogo antes de perceber que estava nele”, reafirmo com convicção.

A decisão está nas mãos de quem lidera. Estratégia, treinamento contínuo e liderança adaptativa não são áreas separadas: fazem parte do mesmo jogo. As empresas que entenderem isso terão não só lucro, mas longevidade. As demais? Serão apenas estatísticas de um mercado que não perdoa quem fica para trás.