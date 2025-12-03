Inovação Resiliente no Espelho Azul da Economia: O Ceará

Foto: Arquivo pessoal Célio Fernando

O setor aeroespacial desponta como nova fronteira para a inovação no Ceará. A instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado representa avanço significativo para a economia do ar, com reflexos na formação de engenheiros, pesquisa em tecnologias avançadas e atração de indústrias de alta tecnologia. O Ceará se posiciona como hub para cadeias produtivas relacionadas à aviação, satélites, telecomunicações e defesa, participando ativamente da criação, desenvolvimento e exportação de conhecimento.



Simultaneamente, o Campus Iracema da UFC, dedicado à "economia do mar", reforça a liderança cearense na economia azul. Situado estrategicamente em Fortaleza, frente aos Verdes Mares, o campus atua em oceanografia, engenharia costeira, aquicultura, energias renováveis offshore, biotecnologia marinha e gestão integrada de zonas costeiras. Em colaboração com o futuro Centro de Inovação do Pecém/IFCE pode tornar-se um dos principais centros de conhecimento aplicado às atividades econômicas relacionadas ao oceano.



A chegada do ITA e o fortalecimento do Campus Iracema revelam dimensão crucial: a interdependência entre economia do ar e economia do mar. Ambas são expressões de economias azuis, desenvolvidas a partir de ativos ambientais, infraestrutura estratégica e conhecimento sustentável. "O mar representa uma fronteira infinita de possibilidades", Júlio Verne. A economia aérea, fundamentada em pesquisas aeroespaciais e logística avançada, e a economia marítima, impulsionada por portos inteligentes e energias offshore, refletem-se mutuamente por meio de dados, logística, formação de recursos humanos e fluxos globais.



Somadas às inovações, a instalação do relógio atômico no Data Center da Etice, dado ser o de segundo maior fluxo do País combinado ao Estado que possui 16 cabos transoceânicos de fibra óptica. A maior utilização desse equipamento é oferecer precisão a, por exemplo, GPS. Economia do Ar e Mar interconectadas.

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém alinha-se à "vantagem competitiva das nações" de Michael Porter (1990), combinando logística internacional, integração multimodal e plano espacial marinho abrangente. Essa abordagem dialoga com "The Blue Economy", de Gunter Pauli (2010), defendendo desenvolvimento que regenera ecossistemas. Ao enxergar o mar como fronteira de oportunidades sustentáveis e integrar essa agenda com a economia do ar por meio de formação aeroespacial e monitoramento via satélite, o Ceará cria redes de interconexões potencializadoras, posicionando-se na vanguarda da inovação resiliente brasileira.

