David de Souza: Ceará-China: Cooperação Legislativa

Foto: Arquivo pessoal David de Souza

A República Popular da China, com mais de 1,4 bilhão de habitantes e PIB de US$ 18,74 trilhões em 2024, é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e disputa a hegemonia global com os EUA em inteligência artificial, automotivo, planejamento urbano, energias renováveis e investimentos diretos estrangeiros. Desde 2023, o Brasil estreitou laços com a China, evidenciado pela visita do Presidente Lula (PT) a Pequim em 14 de abril de 2023, quando foi recebido com honras pelo presidente Xi Jinping.

Segundo Tulio Cariello, do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), o Brasil foi a economia emergente que mais recebeu investimentos chineses em 2024 (US$ 4,18 bilhões, aumento de 113% em relação a 2023), concentrados em eletricidade (56%), petróleo (13%), aparelhos elétricos e veículos (10% cada), mineração (3%) e transporte terrestre (3%). No Ceará, a estatal chinesa CGN viabilizou a inauguração do primeiro parque solar greenfield do país, em Russas, em 27 de junho de 2025.

O Ceará ficou em 11.º lugar no estoque de investimentos chineses no Brasil (2,4%), atrás da Bahia (5,9%). Segundo o estudo “Ceará em Comex” (CIN-CE, agosto de 2025), os EUA lideram as exportações cearenses (51,7%), seguidos por México, França, Itália e China (3,5%, US$ 52,91 milhões, alta de 32,2%), destacando ceras vegetais, minerais e pescados.

Em junho de 2024, a articulação do Fórum de Desenvolvimento Brasil-China no Ceará, conduzida pelo seu Secretário de Relações Institucionais, viabilizou, em parceria com o deputado De Assis Diniz (PT-CE), a criação da Frente Parlamentar Ceará-China na Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), assinada por dez deputados.

A Frente busca fortalecer relações econômicas e institucionais, desenvolvimento sustentável e intercâmbio de conhecimento. Diante do aumento tarifário dos EUA, sua instalação ainda neste exercício legislativo é essencial para ampliar oportunidades no mercado chinês, gerar empregos e reduzir dependência externa, tornando o Ceará referência no comércio internacional, assim como na educação básica.