Plínio Bortolotti: A polícia e a política seletivas de Hugo Motta

Inexiste justificativa para o ato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que ocupou a cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tentativa de impedir a votação da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui não cabe o complemento “mas”. Ele errou. Ponto final.

Mas, se não existe um “mas” para Glauber, cabe uma MAS, em letras maiúsculas, para Hugo Motta. Ele mandou cortar o sinal da TV Câmara, proibiu a entrada de jornalistas no plenário e acionou a Polícia Legislativa para retirar Glauber da cadeira.

Como polícia é polícia em qualquer instância, os agentes aproveitaram a viagem para agredir alguns jornalistas.

Motta, como de costume, depois de aprontar uma presepada qualquer, fez um discurso bonito, querendo parecer um estadista, mas conseguiu somente mostrar-se ridículo.

Em sua parlenga, Motta apresentou-se como defensor da democracia e disse que a Câmara não se curvaria a condutas do tipo, “nem hoje, nem nunca”.

Peraí, vamos rebobinar a fita para revisitar o momento em que a extrema direita (leia-se PL e partido Novo) invadiu a mesa da Câmara exigindo que Motta votasse a anistia a um chefe de organização criminosa armada, Jair Bolsonaro, segundo o STF.

Na ocasião, Motta foi humilhado por um paspalho travestido de deputado, um tal de Zé Trovão (PL), que atalhou fisicamente a passagem do presidente, impedindo-o de chegar à mesa diretora.

Quando finalmente conseguiu aproximar-se de sua cadeira, ela estava ocupada por Marcel Van Hattem (Novo-RS), que saiu do lugar quando quis. Segunda humilhação.

Ao recuperar seu lugar, Motta pediu, várias vezes, que os invasores deixassem o espaço reservado à mesa da Câmara. Ninguém se aluiu. Terceira humilhação.

Só restou a um acuado Motta sacar seu discurso, fazer pose de importante para classificar mansamente a balbúrdia como “obstrução dos trabalhos”. Choramingando, acrescentou que a rebelião comandada pelo PL “não fez bem” à casa legislativa. E só.

Naquela ocasião, os invasores ficaram dois dias impedindo o funcionamento da Câmara. Mesmo assim, Motta não convocou a Polícia Legislativa para retirar os invasores, o que deveria ter feito (mas sem bater em jornalistas).

Como vê, a polícia e a política de Motta são seletivas. Uma farsa.