Testamento

Constituído pela vontade popular, em outubro de 2018, e por ela destituído em outubro de 2022, valeu-se própria vontade para instituir a exceção e restituir-se ao poder pela força da malta ensandecida, pois as Forças lhe faltavam em sua inteireza. Não foi exitoso, foi a Miami. Lá ficou por três meses. Ensandecido, tornou à pátria amada em 2023 com salário de ministro do Supremo. Pandemônio de narrativas instalou-se sobre o 8 de janeiro. A Justiça - muitas vezes que tarda - foi temporã. Trump foi reeleito em 2024. Quem sabe isso nos ajude - cogitaram. Qual nada! A polícia não se deteve. Inquéritos, depoimentos, delação e prisões. Tudo ali, registrado ao vivo, impresso preto no branco. Empossado, the friend ameaçou anexar o Canadá e a Groenlândia. As primeiras condenações foram decretadas pelo STF. Tornozeleiras e fugas para a Argentina. O filho do "ex" deixou de mala e cuia há 8 meses a pátria não tão amada, mas continua deputado. Por que todo homiziado vai para Miami? Intermináveis pantomimas e barafundas. Vamos impor tarifas! - disseram eles. O Legislativo tornou-se a bacia das almas. Para a tristeza da Faria Lima, a economia palpitou como nunca antes. O dólar caiu! A bolsa subiu! - a dos pobres também. Em seis meses o País vai virar uma Argentina; em um ano e meio, a Venezuela! - assegurava o economista de Pinochet. Somente a Magnitsky - gritaram de lá para cá - poderá salvar os direitos humanos do humano direito de extrema de direita. Foram acima e abaixo, da Paulista à Atlântica. Comícios, cultos e pastores, empresários e partidários, sertanejos e sofrência. Novembro chegou! O tão esperado mês do juízo final. A Justiça não tardara nem faltara. As instituições suportaram a pressão - com um pouco de boa sorte, é claro, pois Deus é brasileiro. Neste dezembro de 2025, recebo 2026 como nunca outro ano antes. Parece que o Brasil chegou à maioridade.