Haley Carvalho: MP, fortalecendo direitos e protegendo a sociedade

Em dezembro, celebramos o Dia Nacional do Ministério Público, que simboliza a trajetória e o compromisso contínuo da instituição com a sociedade. Em 2025, o Ministério Público brasileiro alcançou grandes conquistas, fortalecendo políticas de inovação, transparência e eficiência, sempre voltadas à proteção dos direitos fundamentais e à melhoria dos serviços prestados à população. Um ano de avanços que evidenciou resultados expressivos, especialmente com a atuação integrada com outras instituições e outros MPs.

No Ceará, esses progressos ganharam destaque: o Ministério Público estadual recebeu seis prêmios do CNMP, reconhecendo iniciativas de destaque no combate à corrupção, na defesa da infância, no aprimoramento da ouvidoria, no atendimento humanizado às vítimas de violência e, neste mês de dezembro, conquistamos o selo “Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio”, em reconhecimento às boas práticas na proteção das mulheres e na prevenção do feminicídio.

Além disso, seis projetos passaram a integrar o Banco de Boas Práticas do CNMP, incluindo soluções inovadoras em segurança pública, controle externo da atividade policial e ferramentas digitais que modernizam investigações e o atendimento à população.

O fortalecimento da instituição também veio de dentro: novos servidores — analistas e técnicos — ampliaram a capacidade de atuação em Fortaleza e no interior. Reformas e maior estruturação das comarcas, a criação de núcleos de apoio e novas promotorias, além de ciclos constantes de capacitação de membros e servidores, aproximam o MP do Ceará dos cidadãos e ampliam sua presença em áreas estratégicas.

O Ministério Público permanece firme na missão de modernizar-se, dialogar e atuar em defesa dos valores que sustentam o Estado Democrático de Direito. A todos que abraçam a nobre missão de defender a cidadania e agir com transparência, independência e dedicação ao interesse público, celebramos não apenas conquistas, mas também a renovação do compromisso da instituição com a sociedade.






