Érica Arruda: Ceará e Portugal: uma ponte estratégica

Foto: Arquivo pessoal Érica Arruda

A relação entre Ceará e Portugal ultrapassa os laços históricos e hoje se impõe como uma estratégia concreta de desenvolvimento econômico, atração de investimentos e internacionalização de recursos. Em um mundo em que capital, tecnologia e conhecimento circulam em velocidade exponencial, a pergunta que se impõe não é se devemos nos inserir no cenário global, mas quem estará disposto a ocupar esse espaço antes que ele seja tomado por outros.



O Ceará reúne atributos que o colocam em posição privilegiada nesse jogo internacional. Como Estado, soma praias reconhecidas mundialmente, um território naturalmente vocacionado para a geração de energias renováveis, com destaque para as matrizes eólica e solar, além de polos urbanos e empresariais que se destacam pela qualidade da gestão pública, ambiente de negócios e desenvolvimento socioeconômico, a exemplo de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Um verdadeiro vetor de crescimento.



Nossa localização geográfica é um diferencial competitivo real. O Ceará está mais próximo da Europa do que qualquer outro estado brasileiro. O Porto do Pecém, um dos principais hubs logísticos do Nordeste, conecta exportação, importação, indústria e energia, além de concentrar o projeto do polo de Hidrogênio Verde, ainda em consolidação, mas já posicionado como símbolo da nossa aposta na transição energética e na economia do futuro.



Portugal é a porta de entrada para a União Europeia. Isso todos sabemos. Referência em inovação, tecnologia e internacionalização empresarial. Essa aproximação não é apenas institucional, é uma avenida aberta, completamente pavimentada para negócios, parcerias e expansão de empresas cearenses para o mercado global.



Internacionalizar recursos não significa apenas captar recursos. Significa acessar conhecimento, ampliar mercados, gerar empregos qualificados e aumentar a competitividade. O Ceará tem vocação, infraestrutura e oportunidade. O que ainda se pergunta é: nossos empresários estão prontos para protagonizar esse movimento ou vão assistir de fora enquanto outros ocupam esse espaço?



