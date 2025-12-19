Patrícia Campos: "Ceará e Portugal unidos pelo futuro"

Foto: Arquivo pessoal Patrícia Campos

A Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) vive um novo ciclo de expansão e fortalecimento institucional, dando continuidade ao excelente trabalho construído pelas gestões anteriores e ampliando, de forma consistente, a presença estratégica da entidade no cenário internacional. Com uma atuação cada vez mais articulada, a CBPCE reafirma seu compromisso de conectar pessoas, empresas e governos, ampliando oportunidades de negócios e fortalecendo a relação histórica e econômica entre o Ceará e Portugal.



Nos últimos meses, consolidamos uma agenda intensa de eventos e entregas. Realizamos almoços de negócios que contaram com autoridades públicas e especialistas das áreas do turismo e do desenvolvimento econômico, oferecendo aos associados conteúdos estratégicos e gerando conexões valiosas. Promovemos ainda encontros temáticos, confraternizações institucionais e ações de integração que reforçam o espírito empreendedor que orienta nossa Câmara.



No campo internacional, avançamos em projetos estruturantes. Destaca-se a Missão Técnica e Empresarial do Agronegócio e Logística 2026 e a Missão do Esporte, que ampliam o protagonismo cearense em setores de grande potencial econômico.

Firmamos também um Termo de Cooperação Técnica com o município de Eusébio, por meio do qual estamos desenvolvendo uma missão institucional voltada à atração de investimentos, inovação e oportunidades de negócios para o município - iniciativa que reforça o papel da CBPCE como ponte segura entre gestão pública e mercado internacional.



Nosso foco é claro: ampliar a rede de conexões dos associados, promover a internacionalização de empresas cearenses e, ao mesmo tempo, atrair investimentos estratégicos para o Ceará. A CBPCE trabalha para abrir portas, criar ambientes de confiança e transformar relações institucionais em resultados concretos.



Convido empresários, gestores e instituições a conhecer de perto o trabalho da CBPCE. Estamos prontos para impulsionar negócios, aproximar mercados e construir, junto com nossos associados, um 2026 de grandes realizações.



