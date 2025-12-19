Thiago Abreu: Complexo do Pecém, agora uma casa com geladeira

Foto: Arquivo pessoal Thiago Abreu

Há quem diga que ela está entre os 50 objetos mais importantes da chamada economia moderna. Eu diria mais, diria que ela é um dos dois eletrodomésticos mais importantes de um lar. Uma unanimidade, é essa unidade de refrigeração - criada na longínqua década de 1910, que garante a conservação dos alimentos e, consequentemente, a saúde de quem à possui em casa ou no trabalho.

É fato: a geladeira é um investimento indispensável em qualquer endereço. Não à toa, um grupo multinacional de origem suíça enxergou, compreendeu a necessidade de instalar, digamos, uma inédita geladeira no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - a mais promissora casa de desenvolvimento da economia do Estado do Ceará.

É bem verdade que essa mesma casa já contava, em seu moderno porto, com duas câmaras frias exclusivas para inspeção vegetal e animal - espaços não destinados para armazenar cargas à curto, médio e longo prazo. Estamos falando aqui de cargas sensíveis, pois exigem um rigoroso e preciso controle de temperatura.

E foi exatamente esse tipo de carga que, desde setembro desse ano, passou a ter um recinto propício para ser armazenado: o mais novo empreendimento do Grupo Fracht no mundo!

Erguido às margens de uma rodovia estadual, o terminal de cargas frias Fracht Log possui três câmaras frigoríficas reversíveis, cada uma com capacidade para 1.000 posições pallets, suportando até 1.200 kg por pallet. Isso representa uma capacidade total para acondicionar até 60 mil toneladas/ano de cargas resfriadas ou congeladas - o que pode representar uma temperatura de até - 25 °C.

Ou seja, ganhamos uma solução logística integrada aos modais rodoviário e marítimo, e muito em breve ao modal ferroviário com a tão esperada chegada da Transnordestina.

Um equipamento que eleva o padrão da cadeia desse tipo de mercadoria no Ceará. Ampliam-se as oportunidades de negócios e se fortalece a competitividade de empresas importadoras e exportadoras. Uma nova referência no Arco Norte da logística brasileira.

Afinal, o mais moderno terminal de cargas frias do Ceará está localizado no Complexo do Pecém, agora uma casa com geladeira.



