Aida Matos Montenegro: Relíquia ambiental x pista de motocross

Foto: Arquivo pessoal Aida Matos Montenegro

A indiferença do poder público diante da preservação ambiental em Fortaleza tem se tornado alarmante. Em meio ao avanço urbano desordenado, as poucas áreas verdes remanescentes da cidade seguem sendo tratadas como "obstáculos", e não como patrimônios naturais insubstituíveis.



O jornal O POVO, por meio de reportagem de Alexia Vieira, publicada na edição de 5/12/2025, p.13, denunciou o desmatamento ilegal da vegetação remanescente de cerrado na Área de Relevante Interesse Ecológico Prof. Abreu Matos, localizada na Av. Oliveira Paiva, destinado à implantação de uma pista de motocross.



Trata-se de Unidade de Conservação Municipal desde 2016, enquadrada como Arie, cuja finalidade é a proteção de ecossistemas dotados de características naturais únicas e presença de espécies raras, permitindo, de forma compatível, a pesquisa científica.



Preservá-la significa proteger o ecossistema local, assegurando a redução das ilhas de calor e da irradiação térmica, bem como a permanência da fauna nativa e a melhoria da qualidade ambiental urbana.

A Arie Prof. Abreu Matos constitui um raro enclave de cerrado em área urbana - único em Fortaleza -, verdadeira relíquia ambiental. Há anos, o local é utilizado por universidades para atividades de pesquisa, coleta de espécies vegetais e aulas de campo. Sua destruição representa não apenas a perda de uma área verde, mas um grave comprometimento ambiental e científico.



Como se pode admitir que a instalação de uma pista de motocross se sobreponha à proteção de uma área legalmente preservada? Mais grave ainda é constatar a omissão - ou mesmo a conivência - do poder público, a quem compete zelar pelo cumprimento da lei e pela defesa do interesse coletivo. Revela-se assim um preocupante desprezo pelo patrimônio ambiental e científico da cidade.



Trata-se de inequívoco crime ambiental, sendo urgente que se determine sua remoção e recuperação integral da área, com reflorestamento por espécies nativas do cerrado. Preservar não é impedir o desenvolvimento, mas garantir que ele ocorra de forma justa e sustentável, como legado às futuras gerações.



