Kelviane Barros: Um ano que fortaleceu defensoras e defensores públicos 

Foto: Arquivo pessoal Kelviane Barros

A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) encerra o ano de 2025 com o sentimento de realização. Tivemos um ano de avanços estruturantes que reafirmaram o nosso compromisso com a valorização da carreira e fortalecimento da categoria enquanto ferramenta essencial de justiça.

Um dos marcos mais importantes da nossa caminhada foi o Primeiro Mapeamento das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará, material elaborado em parceria com a Cuali Pesquisa. Pela primeira vez, reunimos dados amplos e precisos sobre a realidade da categoria, elementos fundamentais para o planejamento institucional e para a melhoria dos serviços prestados à população.

Empenhados em ampliar o diálogo com parlamentares, conduzimos agendas legislativas na Alece e no Congresso Nacional, garantindo a defesa contínua das pautas de interesse da carreira. Encontros que reforçaram nossa presença técnica e propositiva no debate legislativo.

Também defendemos pautas para valorização da carreira, proteção por meio de políticas de segurança institucional e políticas de proteção a mães e pais, sempre fiscalizando e zelando por uma gestão responsável e democrática da Defensoria Pública do Estado. Ressaltamos nossa atenção especial aos defensores públicos do interior e aos aposentados, com a realização de projetos que atendem a suas particularidades e demandas, para que sejam protagonistas da história classista e institucional.

Vivemos a alegria de sediar o Encontro Regional das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste, onde promovemos trocas valiosas, e no campo da participação democrática realizamos o debate entre os candidatos a Defensor Público Geral, objetivando sustentar a transparência e o engajamento institucional.

Sem dúvidas, 2025 foi um ano de entregas sólidas. Como tenho dito, cada iniciativa evidencia o nosso compromisso com uma atuação técnica, democrática e voltada ao fortalecimento da classe. Em 2026 seguimos unidas e unidos para ampliar o acesso à justiça e garantir melhores condições de atuação a defensoras e defensores.





