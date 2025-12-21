ESPÍRITO NATALINO

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Crianças deveriam estar se divertindo, correndo e brincando, principalmente neste período de férias, porém não é essa a realidade de cerca de 50 crianças internadas nas unidades de pediatria, emergência pediátrica e centro de queimados do IJF, que, pensando em trazer um pouco de alegria e bem estar para elas e seus acompanhantes, realiza há quatro anos uma visita do Papai Noel e seus ajudantes, que levam um pouco do espírito do Natal, com presentes , música e diversão para os pequeninos acamados.