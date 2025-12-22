Eduardo Pinheiro: Construindo com Propósito

Por muito tempo, pensar em desenvolvimento urbano era quase sinônimo de ocupar espaço, abrir ruas e erguer estruturas. Mas o tempo — e os desafios ambientais que se impõem em escala global — vêm nos mostrando que essa equação está incompleta. Hoje, qualquer iniciativa séria no campo do urbanismo precisa enxergar o meio ambiente não como obstáculo, mas como um ativo essencial para o futuro das cidades.



Na minha experiência no meio urbanístico mostra que empreendimentos planejados com responsabilidade ambiental não representam um custo extra — mas um investimento estratégico. São justamente esses projetos, com forte presença de áreas verdes, requalificação de paisagens naturais e integração entre natureza e infraestrutura urbana, que têm despertado maior interesse do público e conquistado a confiança de investidores.



O que antes era diferencial, hoje se tornou prioridade. As pessoas estão buscando bairros onde possam viver com mais qualidade, com ruas arborizadas, praças, equipamentos de lazer e contato com o verde.

Essa visão gera resultados.

O que vemos, na prática, é que empreendimentos verdes bem planejados valorizam mais rápido, vendem com maior velocidade e se tornam polos naturais de desenvolvimento. Isso se traduz em aumento do valor do solo, surgimento de novos comércios, geração de empregos e, sobretudo, fortalecimento da imagem do município que acolhe esse tipo de projeto. Em outras palavras, a sustentabilidade passou a ser também um vetor econômico poderoso.



Nosso compromisso é construir territórios que respeitem a paisagem, a cultura local e os desejos das pessoas. E fazemos isso acreditando que o desenvolvimento urbano pode — e deve — caminhar lado a lado com o equilíbrio ambiental. Não se trata apenas de preservar a natureza, mas de reconhecer que ela é parte fundamental da construção de cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis.



Quando o setor privado assume essa responsabilidade e atua em parceria com o poder público e com a sociedade, o impacto positivo se multiplica. Por isso, seguimos firmes em nosso propósito de transformar espaços urbanos com visão de longo prazo, responsabilidade ambiental e compromisso social. O futuro das cidades começa no presente — e ele precisa ser verde.