Faz com que deixemos de fazer tantas coisas.

Ultimamente tenho andado assanhada por aí, não me entendam mal.

É que com o cabelo crescendo, luto para deixar as madeixas soltas em meios aos ventos fortes de fim de ano: é preciso persistência, doses de respirações profundas e muita paciência.

No ruge-ruge do dia que todo dia se repete, quase deixei de assinar um documento importante, sabe quando você está sem paciência, aquela mesma citada, que se faz preciso ter? Você olha, mas não enxerga, sobra um monte de coisas e falta a bendita mansidão. Olha o bloco da ansiedade aí, minha gente.

Pois bem!

Naquela manhã, resolvi ler o e-mail que havia chegado, o qual eu evitava enxergar e apenas via, e adivinha?

Era o dito-cujo do documento, quando liguei o nome ao que lia. Pronto! Fiquei boquiaberta com a tamanha desatenção daqueles dias loucos que permearam reformas no apartamento e a convivência minimamente sã em meio ao caos de uma obra.

A mesma atitude de olhar, mas não enxergar, tenho tido com os cabelos esvoaçantes e a franja, agora crescida, que insiste em ficar do jeito que quer, ó céus!

Então, me peguei pensando, tenho um crédito para agir no piloto automático, - narrador: "com 'piloto automático' ela quis dizer rotina". Não gosto de agir assim, mas atire a primeira pedra quem vez ou outra não se pega soterrada por ela.

Como já disse, textos atrás, tem dias que só dá certo assim.

Moral da história: que voemos, os cabelos que o digam, mas que ainda assim voltemos ao chão.