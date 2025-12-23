Logo O POVO+
Quarto sem janelas?
Comentar
Opinião

Quarto sem janelas?

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar

Sim... parte da minha infância foi vivida sem ter uma janela no quarto...

Mas eu desenhei com um pedaço de tijolo branco, um quadrado representando a janela e um sol no cantinho. Assim nosso quarto tinha luz, muita luz.

Mas vamos falar das janelas que a gente coleciona em gavetas afetivas:

É que, por sorte, na casa das minhas avós tinham diversas janelas, e isso dava uma alegria imensa.

Na vovó Adauta, a janela que dava pra rua, parecia tão grande... alí, se ouvia os burburinhos da rua... vizinhos saudando o dia.

Ah... e lá na Vó Nair... que tinha janela até no pequeno corredor. Lembranças que levam a gente para um tempo tão bom. Nosso domingo ficava marcado pelo doce olhar de sempre e pela preocupação da gente não ir para o quintal.

Essa janela preenchia nosso olhar de admiração pela força da vó Nair... puxando água e quarando as roupas no varal.

As janelas, todas elas, traduzem sorrisos, levezas e muita luz... E sabe porque eu digo isso? Porque no ano de 1975, exatos cinquenta anos, no dia 21 de dezembro minha mãe passou a ser nossa estrelinha. Minha mãe tinha apenas 32 anos e deixou 7 meninas que sentem o amor presente diariamente.

Depois da partida da mamãe, dois anos depois, o papai fez uma reforma no quarto da gente, trocando as redes por camas beliches e para nossa surpresa, uma janela e com certeza a mais linda que já debruçamos até hoje.

Lá naquela janela a gente viu pela primeira vez uma árvore de Natal de um prédio perto de casa e também o brilho daquela estrelinha chamada mãe.

Agora, o Natal tem um brilho a mais iluminando nossos caminhos. São nossos docinhos Davi e Maria Esther, uma geração que chega para acender a chama da esperança.

Maria Esther nossa guardiã de luz, fica no portão de casa como portadora de boas notícias.

Davi, nosso príncipe da paz, abrindo caminhos de prosperidade, assim como a Jade nossa pedra preciosa.

O que você achou desse conteúdo?