Crianças mal educadas

Já reparou que tudo aquilo que não toleramos nas crianças, aceitamos

nos adultos?

Adulto descontrolado porque tá com fome = Estresse

Criança irritada com fome = Birra

Adulto chorando porque o time perdeu = Torcedor fiel

Criança chorando porque tem que ir embora do parquinho = Birra

Adulto repreendido = Em particular, com muitos elogios e afagos, pois o ego é frágil.

Criança repreendida = Na frente de todo mundo, não importa se ela fica constrangida. De preferência, com gritos, pra mostrar "autoridade".

Adulto que não toma refrigerante = Fitness, saúde, foco, força e fé

Criança que não toma refrigerante = "Fresca", tá sendo criada em uma redoma

Adulto ativo = Proativo

Criança ativa = Hiperativa

Adulto que fala muito = Comunicativo

Criança que fala muito = Mal-educada

Adulto tímido = Discreto

Criança tímida = Chata

Como lidar com adultos?

Com paciência, compreensão

e muito respeito.

Como lidar com as crianças?

Na base da chibata, "só falo uma vez",

com rispidez, pra "aprender a ser alguém na vida"...

O problema não são as crianças. O problema somos nós.