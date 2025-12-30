Crianças mal educadas

Já reparou que tudo aquilo que não toleramos nas crianças, aceitamos
nos adultos?
Adulto descontrolado porque tá com fome = Estresse
Criança irritada com fome = Birra
Adulto chorando porque o time perdeu = Torcedor fiel
Criança chorando porque tem que ir embora do parquinho = Birra
Adulto repreendido = Em particular, com muitos elogios e afagos, pois o ego é frágil.
Criança repreendida = Na frente de todo mundo, não importa se ela fica constrangida. De preferência, com gritos, pra mostrar "autoridade".
Adulto que não toma refrigerante = Fitness, saúde, foco, força e fé
Criança que não toma refrigerante = "Fresca", tá sendo criada em uma redoma
Adulto ativo = Proativo
Criança ativa = Hiperativa
Adulto que fala muito = Comunicativo
Criança que fala muito = Mal-educada
Adulto tímido = Discreto
Criança tímida = Chata
Como lidar com adultos?
Com paciência, compreensão
e muito respeito.
Como lidar com as crianças?
Na base da chibata, "só falo uma vez",
com rispidez, pra "aprender a ser alguém na vida"...
O problema não são as crianças. O problema somos nós.