Saber ser juiz

Foto: Arquivo Pessoal Emmanuel Teófilo Furtado. Professor titular da UFC, desembargador e pós-doutor em Direito do Trabalho pela Univ. de Salamanca-ES.

O curso de Direito é o 2º mais concorrido na Universidade Federal do Ceará - UFC. Com o diploma de bacharel em Direito, é possível atuar na advocacia pública, privada, no Ministério Público, no magistério superior, bem como na magistratura. São vocações dentro da vocação maior de ser um operador do Direito.



Para ser um bom juiz, não basta que se saiba de cor leis, jurisprudências e doutrinas, acumulando-se capacidade técnica. Imperativo um preparo humanístico para os desafios que a sociedade demanda do magistrado.



E não se diga que o Poder Judiciário não tem tanta legitimidade quanto o Executivo e o Legislativo, pelo fato de o ingresso na carreira não ser por voto popular, mas por concurso público, pois foi o próprio povo, através da Assembleia Constituinte, que estabeleceu, na Constituição Federal de 1988, que seria pelo certame o ingresso do juiz na carreira (art. 93, I), dando garantias para o independente exercício do mister (art. 95, I, II, III).



Em busca de juízes técnica e humanisticamente preparados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o Exame Nacional da Magistratura (Enam). Possuindo caráter eliminatório, habilita o candidato a participar de certames da magistratura em geral, quer como juiz de direito, juiz federal ou juiz do trabalho. Objetivo: a democratização do acesso à carreira, valorizando a resolução de problemas, o raciocínio, conferindo bases sólidas de competências, corroborando para o fortalecer da confiança da sociedade no Poder Judiciário como um todo. Tal habilitação vale por dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois anos.



Já houve 3 edições do Enam, que tiveram mais de 100 mil inscritos (15 mil pessoas negras, 133 indígenas e 4.091 PcDs), com 12.185 aprovados nas duas primeiras edições, sendo que, na 4ª edição, o Edital incluiu quilombolas. Tais candidatos precisam ter 50% de acerto para lograrem êxito, enquanto os demais têm que acertar 70% da prova, aplicando-se o princípio constitucional da isonomia de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.



Não basta o "saber jurídico", mas sim "saber ser juiz".



