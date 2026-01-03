Festivais da Primavera e Carnavais

A primeira vez que pousei na China foi no dia 12 de fevereiro de 2013. Achei estranho o fato de que o aeroporto internacional de Shanghai estava relativamente vazio. A cidade também estava inusitadamente tediosa. Como pode, a Paris do Oriente, com mais de 20 milhões de habitantes na época, estar tão monótona!? Eu havia chegado no início do Festival da Primavera, um dos feriados mais importantes da cultura chinesa que se inicia na véspera do Ano Novo chinês e se encerra no 15º dia do ano com o Festival das Lanternas. 2013 era o ano da serpente, segundo o horóscopo chinês.



É durante o Festival da Primavera que se dá a maior migração populacional anual do mundo. Centenas de milhões de chineses retornam para a casa de seus pais ou para suas cidades de origem a fim de celebrar o ano novo com seus familiares. Segundo o Escritório de Informação do Conselho de Estado da China, o fluxo de viagens do Festival da Primavera de 2025 bateu um número recorde de 9 bilhões de viagens em 40 dias. Estes números demonstram a impressionante capacidade do país de suportar um tráfego avassalador.

Os desafios são enormes: manter a segurança, mitigar os impactos de condições climáticas adversas e coordenar todo o transporte de passageiros e cargas em grande escala. Para isso, contam com serviços inteligentes para a gestão de venda de passagens, ajuste dos horários dos trens etc.



A China agora tem mais de 50.000 km de ferrovias de alta velocidade em operação. A maior do mundo. Visando reduzir ainda mais o impacto ambiental em razão desta migração interna em massa, equiparam as rodovias com estações de carregamento ultrarrápido para os veículos elétricos. Segundo o governo chinês, 97% das áreas de serviço das rodovias já oferecem estas instalações.



O Brasil não tem uma população tão numerosa quanto a da China, mas somos o sétimo país mais populoso do mundo. As notícias da manhã do dia 31 de dezembro passado informavam que os motoristas que iam em direção ao litoral de São Paulo para o Réveillon enfrentavam mais de 50 km de congestionamento nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Ruim para os viajantes, para o clima, para a economia. Ademais, tivéssemos uma boa malha ferroviária para passageiros, nossos deslocamentos seriam mais rápidos, cômodos e mais baratos.



O ano novo chinês segue um calendário lunissolar distinto do ocidental e, neste ano de 2026, será celebrado no dia 17 de fevereiro. Neste dia estaremos em plena terça-feira gorda de carnaval. Suspeito que este é o dia mais festejado do Brasil quando a migração interna é intensa. E se tem um "trem" que funciona bem aqui é o da folia. Na quarta-feira de cinzas juntamos os nossos "teréns" e aí o ano realmente começa. Coincidentemente, juntamente com os chineses. Feliz Ano Novo! ????!





