CÉU ILUMINADO

Foto: AURÉLIO ALVES FESTA DA VIRADA DE ANO (2025-2026) EM FORTALEZA, NO ATERRO DA PRAIA DE IRACEMA COM ESTOURO DE OGOS DE ARTIFÍCIO DURANTE 10MINUTOS. (FOTO: AURÉLIO ALVES/O POVO)

Mais uma vez, fotografando a virada do ano, Fiquei responsável por fazer as fotos aéreas. Quando faltavam cinco minutos para a virada do ano, já estava com o drone no céu, enquadrando e fotometrando o ambiente (medição da luz). Na contagem regressiva, o coração acelerou e foi tomado por um misto de emoções. Estava ali sozinho, sem ninguém para abraçar ou, ao menos, desejar ou receber um "Feliz Ano Novo". Ainda assim, havia alegria, pois estaria documentando a virada do ano para 2026, e foi muito lindo. Feliz ano novo a todos!