Erro. Caso, saco de lixo?

A Manipulação da Informação Destruirá a Democracia? Livro de José Julio Fernández Rodríguez, Catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Muitas são as respostas, a adulteração das informações destruirá a democracia e também as relações de direito público e privado.

A vontade de manipular a informação é corroborada pela facilidade, antes, falsear, imitar e plagiar precisava de um talento criminoso, hoje qualquer um pode ser criminoso, mesmo sem talento e com êxito distorce e modifica o sentido e as consequências, quando descobertos, com ardil se eximem com facilidade. Engano, mas foi fraude, falcatrua moderna minimizada e aplaudida como se fosse astúcia e inteligência.



A ideia da banalização dos crimes só atinge alguns, outros impassíveis esperam a exposição pública nos meios digitais por ter personalidade egocêntrica, por benefícios econômicos, influência política ideológica e a quarta motivação definida por JJ Fernández Rodríguez é o desejo de se contrapor para neutralizar outras informações.

Podem ser inventadas, criadas, escritas, divulgadas ou publicadas até em meios oficiais, mesmo tipificadas com penas definidas. Existe uma aliança invisível de apoiadores contrários ao bem estar social, novo tipo de contrato social ao reverso.



O crime está disponibilizado e pasmem escondido pela informação, com luz incandescente.

A ameaça a democracia evoluiu e se instalou nas tenras relações, das insignificantes para as coletivas, mas que minam a estrutura e o que está estabelecido e não tem volta, cresce como uma gangue que sai matando por queima de arquivo. O assunto era para ser de Direito Constitucional e não Direito Penal, ciências que deveriam se tangenciar com brevidade e não pari passu.



A democracia virou um saco de lixo? Esposa do gari morto: o assassino viu um saco de lixo. A democracia vive, o gari não. O assassino adulterador de currículo enxergou o gari como um saco de lixo, o assassino era bem visto. A democracia sobrevive e persegue o ânimo em solucionar complexos e desvirtuados temas.

O rosto do cidadão assassinado pareceu a repetição de imagem e situação, ele semelhava com tantos outros brasileiros trabalhadores e vulneráveis, mas hoje tanto faz se semelhantes ou de outras paragens mais intelectualizadas, qualquer um se acha do direito de se incluir em iniciativas de adulteração, manipulação antidemocrática e cruéis ou apenas como se fosse uma brincadeira de mau gosto e descompromissada para iludir o próprio ego e esconder os erros disfarçados de inteligência sofisticada, mas apenas injusta, medrosa e artificial. A manipulação da informação destrói.



