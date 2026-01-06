Por uma sugestão bastante oportuna de um de seus diretores, o saudoso José Raimundo Costa, tomei a iniciativa de instituir oficialmente o Dia do Leitor, a ser comemorado no dia 7 de janeiro, data que celebra a fundação do jornal O POVO.

Essa propositura foi imediatamente aceita pelos meus pares no âmbito da Câmara Municipal, e bem recebida por diversos setores da população, uma vez que objetiva estimular o público leitor, tornando-o mais participante, principalmente, o leitor de jornal.

O jornal O POVO, fundado no ano de 1928, pelo jornalista, poeta e político Demócrito Rocha, tinha como propósito lutar pela liberdade de expressão e por ideias republicanas. Por outro lado, o Jornal teve um papel fundamental na divulgação da literatura modernista da época, reforçando a importância do leitor na disseminação da cultura e no estímulo à educação e à reflexão sobre o mundo.

Considerado um dos veículos de comunicação mais importantes do nosso Estado, nesse 7 de janeiro, o Jornal O POVO completa 98 anos de existência, o único grande jornal impresso.

Em uma busca mais apurada sobre essa data, encontramos no Google: "o Dia do Leitor é comemorado em 7 de janeiro, uma data para celebrar os amantes de livros e a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal e cultural, com origem no Brasil, em homenagem ao jornal cearense O POVO". De igual modo, o 7 de janeiro, também é uma data celebrada no Brasil como o Dia do Leitor.

Nesse 7 de janeiro, não poderíamos esquecer a história construída pelo saudoso Demócrito Dummar, que, como Diretor Presidente do O POVO, conseguiu imprimir uma marca humanista em seu jornal, desenvolvendo o que ele chamava de "jornalismo voltado para a cidadania", quando criou, naquela oportunidade, instrumentos de participação dos leitores e da sociedade, como o Conselho Editorial e o Conselho de Leitores.

Na esteira do saudoso Demócrito Dummar, seguem seus filhos dando continuidade a esse conceituado veículo de comunicação.

Viva o dia 7 de Janeiro. Viva o Jornal O POVO.



