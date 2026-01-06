Quem foi minha mãe além de mãe?

Não ter mais a presença da minha mãe é algo que nunca irei superar. Tento conviver com sua ausência, mas, quanto mais o tempo passa, novas situações trazem sentimentos de tristeza que eu não imaginava que sentiria. Algo foi "desbloqueado" em mim nas últimas semanas: o sentimento de não ter conhecido quem realmente foi a minha mãe. Quem foi aquela mulher além do seu papel de mãe? Como foi a sua infância? Quais eram os seus sonhos e seus medos?

Eu achava que tinha uma boa relação com ela, mas percebo que era superficial. Convivi com a minha mãe por 36 anos, até o seu falecimento em outubro de 2020, por causa de sequelas da Covid-19. Iracema de Fátima era uma mulher forte; posso contar nos dedos de uma mão quando a vi chorar. Lembrar dessa informação é algo que me deixa ainda mais triste, pois percebo, cada vez mais, que não a conheci de verdade. Ela era fechada, dura, e não sei o porquê disso... nunca saberei.

Esses sentimentos começaram a surgir agora que estou na faixa dos 40 anos e me percebo como uma mulher adulta, cheia de emoções, gostos, desgostos e sonhos. Consigo agora ver que existe uma mulher além do papel de mãe. Não sou mãe, mas lembro que, quando eu tinha 10 anos e a minha mãe 40, ela também devia ter todos esses sentimentos. Certeza que tinha!

Este texto é muito sobre a experiência com a minha mãe, mas, por meio dele, gostaria de incentivar um maior interesse dos filhos sobre quem suas mães são, pois, como disse Renato Russo, "são crianças como você...".

Infelizmente, no meu caso, só posso usar a imaginação. Mas, talvez, não seja tarde para você.

Ah, e ela me ensinou a gostar de música boa! Isso me faz feliz.