Moisés Braz: Ceará Sem Fome: poder de transformação
Com mais de 1.300 cozinhas sociais espalhadas por todo o estado, o programa entrega mais de 130 mil refeições por dia a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até setembro de 2025, já haviam sido entregues mais de 50 milhões de refeições
Foto do Articulista

Moisés Braz

Secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará

É tempo de celebrar a força e o poder transformador do Ceará Sem Fome. Desde 2023, o programa tem sido muito mais do que a entrega de refeições. Ele representa um verdadeiro ciclo de dignidade e esperança. Não se trata somente do combate à fome, mas também de valorizar a produção local, fortalecer a economia rural e promover a autonomia das famílias mais vulneráveis. Assim se constrói um caminho sólido de transformação social.

Com mais de 1.300 cozinhas sociais espalhadas por todo o estado, o programa entrega mais de 130 mil refeições por dia a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até setembro de 2025, já haviam sido entregues mais de 50 milhões de refeições.

O número vai além das estatísticas. Representa vidas alimentadas, famílias acolhidas e esperanças renovadas todos os dias. O impacto social do programa ajudou a consolidá-lo como uma das maiores e mais eficazes ações de combate à fome no Brasil.

Os investimentos de mais de R$ 412 milhões no Ceará Sem Fome reafirmam o compromisso do governo Elmano de Freitas com as populações mais vulneráveis do Ceará. A esta missão, tenho o orgulho de somar o trabalho da SDA junto às cozinhas sociais, em um grande esforço coordenado pela presidente do Comitê Intersetorial de Governança e primeira-dama Lia de Freitas. Com a sensibilidade que o combate à fome requer, ela soube agregar parceiros para fortalecer essa que é a maior política de segurança alimentar do Nordeste.

O Ceará Sem Fome não é somente uma política de distribuição de alimentos. Ele também trabalha com a inclusão produtiva e a autonomia financeira das famílias. Por meio do eixo Ceará Sem Fome + Qualificação e Renda, o programa oferece formação profissional,

mentorias e apoio ao empreendedorismo para os beneficiários. Em 2024, o programa transformou a realidade de 3 mil beneficiários, inseridos no mercado de trabalho formal, demonstrando seu impacto positivo na promoção da autonomia e da inclusão produtiva.

Nestes dois anos, o Ceará Sem Fome construiu uma rede de segurança alimentar que vai muito além da emergência e pode, com certeza, ser uma referência para todo o Brasil. Se outros estados se inspirarem nesse exemplo, podemos realmente imaginar um futuro onde a fome, a pobreza e a desigualdade social sejam superadas, e onde todos tenham a dignidade de uma vida plena e saudável.

Apoiar as ações do programa é estar ao lado de quem mais precisa e fazer parte de uma política pública transformadora. Quem a constrói acredita, de fato, em um futuro sem fome. Isso, por si, é revolucionário. Afinal, alimentar não se trata apenas de dignidade humana, mas de empoderar, incluir e transformar vidas.

