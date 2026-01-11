Pedro Jorge Ramos Vianna: Um preito à Nossa Senhora, mãe de Jesus

Foto: Divulgação Pedro Jorge Vianna, professor aposentado da UFC

Li no Jornal O POVO de 07 deste mês, um trabalho acerca da posição do Papa Leão XIV sobre a não aceitação da condição de Nossa Senhora como "correndentora" pelas outras igrejas cristãs, não-católicas.

O trabalho deixa a mensagem que essa é uma atitude do Papa em direção a um maior entendimento com as outras igrejas ditas "cristãs".

È claro que não se pode comparar Maria com Jesus Cristo. Este é Deus, Maria é humana.

Entretanto o poder que DEUS lhe deu a qualifica para ser, pelo menos, a condutora dessa humanidade desvairada, que tanto precisa de suas graças.

Há de se considerar a imensa coragem dela em aceitar o "encargo" de ser mãe solteira. Se São José não a aceitasse ela seria morta por apedrejamento.

Por outro lado, nas suas aparições Ela já deu provas de seu poder. Aqui vou lembrar alguns fatos.

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado pelas três crianças portuguesas. Ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, as nuvens se abriram diante dos olhos de todos e o sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas

NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando a Virgem Maria apareceu perto da Cidade do México. Como prova, o índio Juan apresentou seu manto, um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria foi "impressa" depois da aparição. O material foi analisado em diversas ocasiões por cientistas, que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu sobre o tecido. Mais impressionante ainda: não é uma imagem pintada ou estampada no tecido: ela flutua ligeiramente acima do tecido! Ainda hoje o manto está intacto.

NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Na Capela de Escodra (Albânia), tinha um ícone de Nossa Senhora, conhecida como Nossa Senhora de Escodra.

Durante um cerco à cidade, dois albaneses devotos se postaram ao pé da imagem e rezaram para que pudessem escapar com segurança. Então a imagem se desprendeu do altar e flutuou no ar, saindo da Capela. Os dois homens, Gjorgji e De Sclavis, seguiram a pintura, até a Itália.

Na cidade Genazzano (Itália),na festa de São Marcos, em 25 de abril daquele ano (1467), a população se reuniu para festejar. Por volta das 16h o povo ouviu uma bela música, e procurou de onde vinha.

Então viram uma nuvem, em meio ao céu claro, descer do céu e cobrir uma das paredes da igreja, lá permanecendo por algum tempo. Quando a nuvem se dissipou, a população viu sobre a parede uma pintura da Virgem com o Menino onde nada existia antes.

Foram milagres vistos por milhares de pessoas!

Por que não ser devoto Dela?