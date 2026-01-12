Joaquim Cartaxo: Empreendedorismo de impacto

O empreendedorismo de impacto posiciona soluções socioambientais no centro da atividade empresarial, desenvolvendo negócios que gerem receita e contribuam para a transformação de realidades, oferecendo respostas concretas aos desafios que afetam comunidades e ecossistemas.

Empreendimentos dessa natureza equacionam demandas nem sempre atendidas por modelos tradicionais, por meio de produtos e serviços voltados a melhorar condições de vida e ampliar oportunidades de populações desassistidas, regiões com infraestrutura limitada e grupos vulneráveis. Esses negócios incorporam saberes e processos sustentáveis, substituindo o objetivo exclusivo do lucro por um propósito que integra responsabilidade e inovação.

Segundo o Mapeamento Impacta Ceará 2025, realizado pela Coalizão pelo Impacto Fortaleza, Grupo O Povo e Rizoma Social, foram identificados no estado 56 negócios de impacto social, conforme os critérios estabelecidos no levantamento. Dentre os dados, temos: 59% são liderados por mulheres, 48% por pessoas negras e pardas, e 45% por pessoas com idade entre 25 e 34 anos.

Desse grupo de empresas, 73% estão sediadas em Fortaleza, 64% possuem equipe de 2 a 5 pessoas e 49% estão em fase de operação. Com relação à área de atuação, 17% trabalham com desenvolvimento local, 15% com inclusão social, 12% com sustentabilidade ambiental, 12% com educação e capacitação e 10% com emprego e empreendedorismo.

Os negócios de impacto atuam em rede, compartilham conhecimento, experiências bem-sucedidas, recursos e objetivos comuns. Essa dinâmica fortalece a ideia de que o desenvolvimento econômico pode, e deve, coexistir com justiça social e equilíbrio ambiental. Um dos desafios é manter coerência entre discurso e prática, garantindo mensuração e continuidade dos resultados.

O empreendedorismo de impacto constitui uma oportunidade a fim de redefinir estratégias empresariais e construir caminhos que integrem inovação, responsabilidade e sustentabilidade. Ao priorizar soluções para desafios reais, esses negócios contribuem para um cenário em que crescimento socioeconômico, bem-estar coletivo e valorização cultural se complementam, estabelecendo-se em bases mais equilibradas e inclusivas.



