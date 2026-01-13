Bruno de Oliveira Sales Mota: Educação Inclusiva em meio à exclusão?

Inicio este texto com uma pergunta central para o debate sobre a Educação Inclusiva.

As instituições de ensino estão circunscritas dentro de uma sociedade que se caracteriza por determinada configuração cultural, histórica, política e econômica.

Diante desse panorama, é muito importante entender que a educação enfrentará dificuldades em promover sozinha um movimento inclusivo frente a uma rede de relações e instituições que excluem. Ou pior: mimetizam um movimento inclusivo.

Entendo Educação Inclusiva como um movimento que promove o direito à educação a todas as pessoas. Esse ponto de vista vai ao encontro do pensamento defendido por diversos autores e documentos legais na área da inclusão.

Contudo, seria muito ilusório pensar nas instituições de ensino como oásis em meio a um cenário de dificuldades de acesso aos direitos humanos básicos. Na verdade, isso seria como uma miragem.

São necessários movimentos profundos na estrutura de uma sociedade que não foi pensada para todas as pessoas para que a Educação Inclusiva possa acontecer.

Muito se fala sobre a vinda da "real inclusão". Enquanto isso, podemos entender que a inclusão em tela é falsa? Essa discussão já é propiciada no campo educacional por pesquisadores do assunto e deve avançar para o campo social.

Brasil: um país onde a concentração de renda é espantos a, a fome ainda é uma realidade, a LGBTfobia é um problema grave e persistente, a intolerância religiosa é fomentada, o racismo é alimentado, o capacitismo é velado.

Não há como pensar em inclusão acontecendo nas instituições de ensino de uma forma descolada dessa malha social mais ampla.

O ponto central nesse texto não é denunciar uma realidade excludente ou trazer reflexões novas. Isso já está sendo feito há um tempo.

Mas podemos parar de falar sobre isso? Podemos parar de lutar pelos direitos de todas pessoas?

Caso você responda de forma negativa a essas perguntas, essa discussão é relevante e válida.

Caso você responda de forma positiva a essas perguntas, esse texto não terá valor algum.

A educação inclusiva precisa de uma outra sociedade para acontecer.