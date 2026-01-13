Mais um encontro de amigas de Acarape e Redenção aconteceu. Como são bons esses momentos descontraídos e engraçados, onde o prazer, as bobagens ditas e a alegria de estarmos mais uma vez juntas ocorrem. No início éramos três, duas acarapenses, e uma redencense que já partiu para a última morada, mas sempre presente nos nossos corações. E fomos ampliando o círculo e, hoje, formamos um grupo de treze. Somos cheias de histórias, gaiatices e amizade espontânea, sabedoras de que o tempo sempre tão importante, agora então, é ouro. E assim vamos vendo as alterações ocorrentes, físicas e comportamentais em todas nós com consciência, aceitação e bom humor, pois nos conhecemos desde a infância. E hajam mudanças!

Nestas ocasiões acontece um compartilhar de memórias e alegrias, momentos de risadas, sem cobranças de perfeições, e somos protagonistas daquele barulho natural de quando mulheres estão juntas. Se come, bebe e ri. E tem o momento das fotos, todas queremos sair bem, cuidando para parecer o que somos, alegres, descontraídas, nada de descuidadas ou tristes. Segue-se uma elaborada disposição para esse momento fotográfico. Nos sorteios das lembranças a algazarra continua.

Nesse último evento, em dado momento, depois de servidos sucos de caju e abacaxi com hortelã, falei: "Tenho aqui a surpresa do suco de uma fruta que sei poucos aprovam, geralmente, ela é rejeitada devido seu forte aroma e uma aparência não muito apreciável, mas meus irmãos e eu, como bons acarapenses amamos. Eles ainda a cultivam no Acarape". Todas ficaram interessadas, e para minha surpresa a maioria se manifestou e bebeu um pouco, pois era uma pequena porção e acabei ficando sem, mas fiquei satisfeita, por ser um fruto que carrega memórias da nossa vivência. Continua sendo por nós apreciada. E eu bem feliz por ver a aprovação do suco de jenipapo, fruta de cheiro ativo, rica em nutrientes, vitamina C e antioxidantes. Dele também se faz saboroso licor. O suco é uma delícia!