Ubajara, bonita pela própria natureza

No sertão do Ceará encantado,

Ubajara é terra de glória e luz,

Tem histórias de um tempo passado,

Onde o povo forte fincou sua cruz.

Chamava-se antes Lagoa do Jacaré,

Por águas tranquilas que ali existiam,

Mas em mil novecentos e quinze, se vê,

Que novas raízes ali nasciam.

Os Tabajaras chegaram primeiro,

Filhos da mata, da paz e do chão,

Depois vieram os do mundo estrangeiro,

Com espada na mão e oração.

Em mil seiscentos e quatro chegou,

A tropa lusitana de olhar frio,

O destino da terra então se moldou,

Como pedra esculpida por rio.

Na gruta escondida no meio da serra,

Fala o povo com muita emoção,

Que um cacique fugindo da guerra,

Até se abrigou com o coração.

Veio do mar num silêncio profundo,

Remando em sua canoa valente,

Fez da caverna seu novo mundo,

Refúgio de alma e de corpo doente.

"Ubajara", palavra de força e cor,

Quer dizer "Senhor da Canoa",

Nome de honra, de raça e de amor,

Que na boca do povo ecoa.

A gruta é um templo da natureza,

Com formas que o tempo desenhou,

Estalactite que brilha em beleza,

E o chão com estalagmite brotou.

Buscaram minérios, riqueza escondida,

Os homens da coroa de Portugal,

Mas acharam só pedra e a serra erguida,

Com silêncio profundo e beleza sem igual.

Hoje o parque guarda essa história,

Com trilhas, lembranças e encantamento,

Protege a cultura, a fauna e a memória,

Do povo, da lenda, do tempo e do vento.

Ubajara é canto de raiz sertaneja,

É lenda, é vida, é chão que seduz,

É onde a história ainda se deseja,

E o presente caminha com fé e luz.

Por tudo que a serra com fé nos conduz,

E a gruta encantada em silêncio revela,

Ubajara resplandece sob a luz,

Com beleza que a alma consola e zela.