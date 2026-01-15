Thamires Aragão: Caminhos para um 2026 mais equilibrado

Foto: Arquivo Pessoal Thamires Aragão. Psicóloga e voluntária do Cruz da Vida.

carregam também cansaço emocional, ansiedade e sobrecargas acumuladas ao longo do tempo. É nesse contexto que o Janeiro Branco surge como um convite essencial para olhar com mais atenção para a saúde mental, logo no início de um novo ano.

Falar de saúde emocional é reconhecer que o ser humano é integral. Corpo, mente e espírito caminham juntos e se influenciam mutuamente. Na prática clínica e no trabalho voluntário desenvolvido na Cruz da Vida, é possível perceber como o adoecimento emocional, muitas vezes silencioso, está ligado à falta de rotina saudável, ao isolamento e à dificuldade de lidar com dores internas que não foram tratadas.

A fé ocupa um lugar importante nesse processo. A espiritualidade não substitui o acompanhamento psicológico, mas oferece sentido, esperança e fortalecimento interior. Para muitas pessoas, a fé se torna um ponto de apoio nos momentos de fragilidade, ajudando a enfrentar desafios e a ressignificar o sofrimento com mais serenidade.

Outro pilar fundamental para a saúde mental é a construção de uma rotina saudável. Sono de qualidade, alimentação equilibrada, momentos de lazer e pausas para o autocuidado não são privilégios, mas na verdade são necessidades básicas. Pequenas mudanças no dia a dia podem gerar impactos profundos no bem estar emocional ao longo do ano.

Por isso, o acompanhamento psicológico é um espaço de escuta, acolhimento e elaboração das emoções. Buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade consigo mesmo. A terapia auxilia no autoconhecimento, no fortalecimento da autoestima e na construção de estratégias mais saudáveis para lidar com as demandas da vida.

Na Cruz da Vida, acreditamos que cuidar da saúde mental é também um gesto de amor ao próximo e a si mesmo. Promover esse cuidado, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade, faz parte da nossa missão de levar dignidade, acolhimento e esperança por meio da saúde integral.

Que 2026 seja um ano em que possamos falar mais sobre sentimentos, buscar ajuda sem medo e compreender que cuidar da mente é essencial para viver com mais equilíbrio, fé e qualidade de vida.