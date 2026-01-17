Ernesto Antunes: O que não esperar de um novo ano?

Foto: Arquivo Pessoal Ernesto Antunes. Administrador de Empresas e autor do livro Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso.

Lendo o significado da palavra esperança, vejo que "é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja". Baseado nesse significado, é natural que, quando se inicia um novo ano, metas e novos ciclos de vida também se abram para as pessoas, em diversas áreas de atuação e de visão. Sempre ouvimos, nesse período, pessoas com planos, inclusive audaciosos, de realizações, mas sem antes conhecer ou saber a real trajetória para atingir aquele objetivo. Às vezes, percebo que isso parece uma cobrança crítica pelo que não foi realizado no ano anterior, como se a nossa vida fosse movida por um simples relógio que marca o tempo e as datas.

Entendo que as pessoas precisam identificar-se com o que é necessário, importante, prazeroso e desafiador, ou com aquilo que vai resolver situações e problemas existentes. Realizar planos e metas não é modismo, nem algo que deva ser feito apenas para satisfazer os outros, independentemente de ser no início de um novo ano, pois existem pessoas que costumam protelar situações urgentes e emergenciais, empurrando para o início do ano novo. Sejam questões de saúde, financeiras, de empregabilidade e até de qualidade de vida.

Ouvimos sempre as mesmas frases ou chavões, como: "no início do ano vou entrar em uma academia para emagrecer", ou "quando iniciar o ano, vou começar a estudar para um concurso", "quando entrar o ano, vou procurar emprego", "no início do ano vou juntar dinheiro para comprar uma casa", "vou parar de beber". E avalio o senso de urgência das coisas para fazer a priorização do que é muito ou pouco importante, para que comece imediatamente a atuar, pois, como ofício, ensino que um problema bem resolvido hoje evitará maiores problemas e estragos no futuro.

Imagine um relacionamento sentimental viver em eterna desavença e o casal resolver a famosa DR adiando para um novo ano começar. Imagine um problema grave de saúde ser resolvido quando o ano iniciar, podendo, nesse hiato, causar uma maior gravidade da doença. Imagine aquele time de futebol que está prestes a cair para a divisão inferior e resolve trocar o treinador quando o campeonato acabar. A mudança começa agora.

Como diz Bruno Daniel: "Não espere começar amanhã, pois ele pode não existir."