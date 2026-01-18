Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BR 09.01.26 A Prefeitura de Fortaleza acatou a recomendação do MPCE e vai implantar um programa municipal para oferecer apoio às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) em funcionamento na cidade. casa de repouso O Bom Pastor, vai receber apoio do programa, que atende atualmente 23 idosos (Fco Fontenele/O POVO)

Pautas que envolvem crianças e idosos em situação de vulnerabilidade são as que mais mexem comigo. Mais uma vez, lá estava eu em um abrigo de idosos, mas dessa vez o tema não era uma denúncia de maus tratos ou coisas do tipo. O abrigo O Bom Pastor é simples, mas bastante acolhedor. O trabalho com 23 idosos, a maioria com o terrível Alzheimer, é desafiador. A entidade foi uma das agraciadas pelo programa de Longa Permanência para Idosos. A ajuda do poder público é fundamental para que pequenas organizações como essa possam se manter e trazer conforto e dignidade em um momento tão delicado da vida.



