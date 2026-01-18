Casimiro Montenegro Filho: doutor honoris causa in memoriam da Uece

Foto: Acervo pessoal Marcelo Gurgel Carlos da Silva Professor universitário e médico

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) opera, com especial cuidado e parcimônia, a aprovação de suas outorgas honoríficas, notadamente as do título de doutor Honoris Causa, que já foi outorgado a personalidades de relevo, como o Cardeal Lorscheider, o Prof. Melquíades Pinto Paiva, o Prof. Manassés Claudino Fonteles, o Dr. Adib Domingos Jatene etc.

O Conselho Universitário da Uece, em reunião realizada em 8/01/2026, aprovou, por unanimidade, a proposta de concessão do título de doutor Honoris Causa in memoriam ao Marechal Casimiro Montenegro Filho, oriunda do Centro de Ciências da Saúde, e apresentada pelos professores Marcelo Gurgel Carlos da Silva e Maria Lúcia Duarte Pereira.

Essa entrega faz jus a um ilustre cearense que, por seus feitos extraordinários, tem o seu nome inserido no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, conforme a Lei nº 15.135, de 21 de maio de 2025.

Trata-se de uma auspiciosa deliberação que receberá entusiástica acolhida no cenário institucional cearense, envolvendo diversas entidades educacionais, científicas, empresariais e culturais.

Dignas de encômios, sem dúvidas, foram a presente aprovação da parte dos conselheiros presentes e o trato dado pela Reitoria da Uece, sob a condução do Magnífico Reitor Prof. Hildebrando Soares, na tramitação do processo que deverá culminar em sessão solene de entrega do diploma honorífico que poderá contar com a participação de múltiplas representações institucionais sediadas no Ceará.

O minudente e preciso parecer exposto pela Cons. Jaqueline Rabelo de Lima, que se debruçou na pesquisa de variadas fontes, resultou em alentado documento sobre Casimiro Montenegro Filho, o responsável maior da criação do Correio Aéreo Nacional, e protagonista principal de três acontecimentos marcantes para o Brasil: a fundação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); a implantação do Centro Técnico Aerospacial; e o surgimento do grande parque industrial aeronáutico brasileiro, espelhado na Embraer.

Vale salientar os tantos atributos que ornamentam a trajetória de vida desse grande cearense, cujo reconhecimento, em sua terra natal, chegou tardiamente, mas que, no entanto, vem se consolidando, mediante significativas homenagens que a ele têm sido prestadas, nos últimos anos, resgatando uma dívida que a Terra da Luz detinha com esse varão benemérito da pátria.

Parabéns, Uece!