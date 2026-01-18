POLÍTICA NA HORIZONTAL

Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, volta a bater de frente com o governador Elmano de Freitas (PT) para negar que tenha pedido o remanejamento de uma verba estadual inicialmente destinada ao Memorial Padre Cícero. A mudança permitiria a reforma de um prédio ligado ao município para transformá-lo em unidade de saúde.

Segundo ele, há mesmo um pedido, mas envolvendo o dinheiro para o Parque de Vaquejada. E, alega, porque o governo não está cumprindo os compromissos assumidos anteriormente, obrigando-o a recorrer a alternativas do tipo. Enquanto isso, fica a pobre população no meio de uma guerra de versões sem fim.

Elmano de Freitas (PT), por falar nisso, promete, nesse ano eleitoral de 2026, ir aos 184 municípios cearenses como uma espécie de marca da presença de sua gestão em todo o Estado, através de obras ou investimentos. Não é coincidência que tenha escolhido o Cariri para abrir a agenda na quinta-feira, sendo, no caso do Juazeiro do Norte, que sem a presença do prefeito anfitrião Glêdson Bezerra, por razões que a nota anterior ajuda a explicar.

Infelizmente, está de volta à realidade brasileira, e cearense, aquele quadro de dificuldade de convivência entre contrários, mandando-se a institucionalidade às favas. Uma pena e devemos nos preocupar com isso.

Herbert Santos chegou chegando ao cobiçado posto de Procurador-geral de Justiça. Até porque sabe que precisa agir com pressa para debelar insatisfações internas, algumas já tornadas públicas, pelo fato de o governador Elmano de Freitas, ao nomeá-lo, haver desconsiderado a preferência da maioria no Ministério Público pela permanência na cadeira do antecessor Haley Carvalho.

Um detalhe a ser considerado apenas até certo ponto, considerando que se fosse uma regra o próprio Haley não teria chegado ao posto na situação anterior, quando foi escolhido sem ser o mais votado. É dar algum tempo para que a nova turma comece a mostrar serviço.