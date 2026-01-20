A invenção do amor

Quem teria inventado o amor?

Teria sido uma mulher de sabedoria transbordante, íntima do encanto e da espiritualidade, que aprendeu a edificar-se sem jamais se conter?

Ou teria sido uma invenção da própria divindade — deliberadamente inacabada — para que a paixão permanecesse acesa, sem nunca se satisfazer plenamente, mesmo na presença do outro?

Quem inventou o amor?

Um sábio inquieto, talvez irônico, que lançou sobre o humano a experiência do afeto para mantê-lo sempre à beira do risco, da insegurança e do desejo que vigia a si mesmo e ao outro?

Quem inventou o amor?

Um curioso incapaz de medir a ousadia da travessia de si no território afetivo alheio, onde os detalhes se ampliam pelo discernimento e tornam decisivo aquilo que, à primeira vista, parecia irrelevante?

Quem inventou o amor?

Alguém que ignorava a fragilidade dos encontros ou que, conhecendo-a profundamente, a assumiu como condição inevitável do ser — quase sacramental?

Quem sabe o amor não tenha sido propriamente inventado em suas razões controversas. Talvez tenha apenas irrompido como uma possibilidade suspensa entre o medo de perder e a coragem de permanecer e, nesse intervalo incerto, tenha encontrado sua forma de existir.

E se ninguém o inventou tal como o concebemos em seus pormenores, talvez caiba a cada encontro reinventá-lo em intensidade e profundidade: não como algo qualquer, mas como uma graça exagerada que insiste, dia após dia, em tocar o corpo com responsabilidade e em conquistar a alma por meio de uma afetividade permanentemente consciente.

E, por fim, como uma verdade em que se acredita —, a tudo isso se chame amor: algo que dispensa acréscimos de ousadia, porque já é, por si só, grandioso; uma essência em constante travessia dentro de si mesma, simplesmente fazendo acontecer.