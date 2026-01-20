Premiação das loterias

Mesmo sem gostar de jogos de azar, propomos nova distribuição de prêmios das loterias.

O prêmio da Mega-Sena corresponde a 43,79% da arrecadação. Daí, 40% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números (Sena); 13% acertadores da quina; 15% acertadores da quadra; 22% acumulados; e 10% para Mega-Sena da Virada.

Essa premiação poderia contribuir para melhorar a renda no Brasil se ampliar a quantidade de beneficiários, de forma proporcional aos números acertados.

Sugerimos que o percentual de 68% passe a ser distribuído da seguinte forma: 50% entre os acertadores da sena; 19% entre os que acertam a quina; 14% para os que acertam a quadra; 8% entre os acertadores de 3 números; 6% entre os que acertam 2 números; e 3% para quem acertar 1 número.

A mesma lógica deveria ser aplicada a todas as modalidades de loterias geridas pela Caixa Econômica Federal, com os ajustes necessários a cada especificidade.

Dessa forma, será mais democrático e aumentará o número de apostadores diante da perspectiva de ganhar algum valor, mesmo acertando apenas uma dezena no sorteio.

No formato atual, na última Mega-Sena da Virada, cada um dos 6 acertadores na sena receberam R$ 181.892.881,09; os 3.921 na quina R$ 11.931,42 e os 308.315 na quadra R$ 216,76.

Com a proposta, o valor destinado a cada um desses grupos de ganhadores, respectivamente, seria R$ 100.414.228,65; R$ 58.389,30 e R$ 547,15, ou seja, apenas o grupo daqueles que acertaram os seis números ganhariam um valor menor, porém ainda muito representativo, enquanto os outros dois grupos teriam um ganho acentuado.

Na hipótese de 800.000 acertassem 3 números, cada um receberia R$ 120,50; se 1.500.000 pessoas cravassem apenas 2 dezenas, cada um ganharia R$ 48,20; e se 3 milhões de apostadores só conseguisse acertar 1 número, cada um deles receberia R$ 12,05. Ou seja, esses pequenos valores ajudariam bastante.