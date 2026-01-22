Adalberto dos Anjos: Campanha Janeiro Branco e um convite para o autocuidado

Foto: Arquivo Pessoal Francisco Adalberto Vieira dos Anjos. Psicólogo, mestrando em Ciências da Educação, especialista em Saúde Mental, especialista em Psicologia das Relações Humanas, pedagogo, professor da Educação Básica, técnico do Conselho Municipal de Educação de Caucaia-CE e membro consultivo da Comissão de Educação e Cidadania da OAB/CE.

A Campanha Janeiro Branco prima-se como um movimento social, que estimula toda a sociedade para repensar estratégias de cuidado necessário para o desenvolvimento de uma vida saudável. Essa práxis mobilizadora tem crescido dentro da coletividade propondo uma abordagem integral de saúde mental, incitando um despertar de consciência para uma vida mais plena. Ao promover um olhar mais atento para as próprias necessidades, a campanha viabiliza relação de convivência de forma mais consciente e presente.

Podemos, através de pequenas ações, promover mudanças significativas na vida das pessoas, ou seja, mobilizar e participar de eventos como palestras, rodas de conversa, apoiando na divulgação de campanhas, ou mesmo engajando-se em iniciativas de conscientização voltadas ao autocuidado. Trata-se de um compromisso que não deve se restringir ao período de maior visibilidade do "Janeiro Branco", mas que precisa ser cultivado de forma contínua, de janeiro a janeiro.

No Estado do Ceará a Campanha Janeiro Branco ganhou maior visibilidade com o respaldo da Lei Estadual nº 8.914 de 2024. De autoria da deputada Gabriella Aguiar (PSD) e aprovada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em julho do mesmo ano, a referida Lei fomenta a importância do cuidado na saúde mental em diversos contextos. Ações desse tipo fortalecem o bem-estar individual e coletivo no sentido de estimular a sociedade a adesão à Campanha, consolidando práticas de cuidado em saúde mental e o engajamento de políticas públicas sociais.

Vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, o que tem contribuído para altos níveis de adoecimento emocional. Diante dos impactos impostos pela vida contemporânea, torna-se urgente e necessário o cuidado com a saúde mental. Nesse cenário, cuidar da saúde emocional é um ato coragem.

Utilizar os programas com os serviços disponíveis à população como os atendimentos psicológicos gratuitos realizados por Universidades e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são fatores de proteção à saúde mental. Cuidar da mente é cuidar da vida.

