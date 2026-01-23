Fábio Nobre: UFC em Jericoacoara

A chegada da Universidade Federal do Ceará (UFC) à Vila de Jericoacoara, com a implantação de uma Estação Científica e do primeiro museu de Jeri, representa um avanço significativo para a comunidade local. Trata-se não apenas de um ganho acadêmico, mas de um gesto simbólico importante: a presença permanente de uma das principais universidades federais do país em um dos mais valiosos patrimônios naturais e culturais do Ceará.

Para quem vive em Jericoacoara, esse movimento desperta orgulho e expectativa. A ciência, quando se estabelece no território, pode fortalecer a preservação ambiental, valorizar os saberes tradicionais e qualificar decisões públicas. A atuação do Labomar, em especial, aponta para uma produção de conhecimento que beneficia tanto a comunidade quanto o próprio Parque Nacional.

No entanto, esse avanço ocorre em um contexto institucional delicado. O ICMBio também é parceiro da universidade no projeto, mas mantém hoje uma disputa judicial com a comunidade de Jeri na cobrança de uma taxa para acessar a Vila, envolvendo decisões que impactam diretamente o cotidiano local. Diante disso, é legítimo questionar como essa relação institucional pode se dar sem aprofundar conflitos já existentes.

É fundamental compreender que relações institucionais devem ser orientadas pelo bem comum. A ciência, a pesquisa e a cultura não podem ser reféns de disputas permanentes. Embora existam divergências pontuais, há um olhar convergente quando se fala em preservação ambiental, produção científica e respeito à pesquisa. Nesse sentido, a presença da UFC pode atuar como ponte, e não como instrumento de imposição.

O conhecimento produzido deve servir ao diálogo, à transparência e à construção de soluções compartilhadas, respeitando os direitos e a voz da comunidade local. Divergências fazem parte da democracia. Não é possível ser inimigo o tempo todo, assim como não se pode ser aliado incondicional em todas as circunstâncias. O caminho saudável está na convivência institucional madura, capaz de reconhecer diferenças sem romper o diálogo.

A UFC em Jericoacoara representa uma oportunidade rara de mostrar que ciência, gestão pública e comunidade podem caminhar juntas, com respeito, equilíbrio e compromisso real com a sustentabilidade socioambiental do território.