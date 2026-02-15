Enfim, chegaram o inverno e o Carnaval

Foto: Arquivo Pessoal Ernesto Antunes. Administrador de Empresas e autor do livro Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso.

Sábado magro, em pleno salão do Clube Náutico Cearense, o tradicional Carnaval da Saudade foi debaixo de muita chuva. Para alguns, como eu, um momento ímpar de celebrar o início dos festejos mominos com uma bênção dos céus, que veio para refrescar o corpo e a alma, em um enorme salão de festa praticamente vazio, pois outros foliões ficaram com receio de se molhar com a chuva noturna, dando uma conotação de frustração para eles.

A banda deu a sintonia perfeita com as suas tradicionais marchinhas e cantava: “Tomara que chova três dias sem parar...” e “Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá...”, que deram o tom da festa, a qual homenageava o grande compositor Fausto Nilo, que ainda deu uma canja, cantando seus grandes sucessos carnavalescos, como Zanzibar.

Mesmo timidamente, ouvia algumas pessoas que se arriscaram a pular de alegria na chuva e, com o salão molhado, afirmarem que, nos carnavais antigos, quando adolescentes, os carnavais eram debaixo de chuva, nos famosos corsos da Av. Duque de Caxias, e com direito a maisena e colorau para animar a brincadeira em família.

Um casal amigo, que também se arriscou na chuva, fantasiado de marinheiro, relatava que, como o Carnaval quase sempre coincide com o inverno, deve ser motivo para dupla celebração, pois nós, nordestinos, precisamos desse esperado inverno.

Na ocasião do evento, foram tradicionalmente coroados o Rei Momo e a Rainha do Carnaval fortalezense e afirmaram que foi dado oficialmente o 1º grito de Carnaval, não desmerecendo os pré-carnavais com apelos comerciais e políticos, que começam quase trinta dias antes do período carnavalesco.

Aproveitei a ocasião e confirmei para um grupo de amigos do saudoso Colégio Cearense que o meu verdadeiro carnaval começava ali, no Náutico, coincidindo com o meu 1º banho de chuva do ano, regado a uma boa caipirinha de limão. No final da festa, completamente molhado e feliz, lembrei-me de uma frase do escritor Paulo Coelho: “Para ver o arco-íris, é preciso não temer a chuva”.