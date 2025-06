Logo no começo da entrevista, Lia olhou para o jornalista Marcos Sampaio e disse que ele parecia um ator da Globo, mas ela não lembrava o nome. Ao longo da conversa, a questão voltou algumas vezes. No dia seguinte, por ocasião do show, foi aberto um encontro de dona Lia com a imprensa. Ao ver o jornalista, ela disse desapontada: "Rapaz, eu ainda não lembro o nome do ator".