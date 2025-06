O IronMan é uma modalidade extrema do triatlo, criada nos Estados Unidos em 1974. Enquanto a versão olímpica do esporte consiste em 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, o IronMan conta com 3,8 km de nado, 180 km de pedalada e mais 42 km a pé. As provas têm duração de mais de sete horas, sendo consideradas desafios máximos para atletas